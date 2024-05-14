صحفي مقرب من كريستيانو رونالدو يكشف .. خطة اللاعب والسعودية تقاتل لاستمراره مع النصر لهذا السبب!

رونالدو ينتهي عقده مع النصر في 2025..

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بدأت ملامح "مستقبل" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تتضح نوعًا ما.

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رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023؛ ولمدة موسمين ونصف حتى يونيو 2025، مقابل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، المقرب من الأسطورة البرتغالية، عن ترحيب اللاعب البالغ من العمر 39 سنة؛ بـ"تمديد" عقده مع الفريق النصراوي.

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جاكوبس أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن رونالدو لا يستبعد تمديد عقده مع نادي النصر؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2026.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المسؤولين عن القطاع الرياضي في السعودية، يرغبون بشدة في بقاء كريستيانو لأطول فترة ممكنة؛ بسبب حقوق "البث التلفزيوني".

وأشار بن جاكوبس، إلى أن السعودية ستقوم بإعادة بيع حقوق "البث التلفزيوني" لمسابقة دوري روشن للمحترفين، في صيف عام 2025؛ حيث سيكون من الضروري وقتها بقاء رونالدو، من أجل الحصول على عائد مالي كبير.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 56 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 60 مبارة "رسمية" مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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