صحفي إسباني يصدم برشلونة: ريال مدريد فريق نيكو ويليامز المفضل!

الدولي الإسباني مرغوب للغاية داخل النادي الكتالوني

فجر الصحفي الإسباني إدواردو إندا، أثناء استضافته في برنامج "الشيرنجيتو" المعني دائمًا بقضايا الكرة الإسبانية وخصوصًا أخبار الثنائي ريال مدريد وبرشلونة.

تابعوا أقوى الدوريات الأوروبية ومنافساتها عبر TOD

وزعم إندا، أن نجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز "لم يوافق أبدًا على الانضمام إلى برشلونة!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم أن معظم التقارير تفيد بأن الصفقة مسألة وقت، وقد تبرم بحلول الصيف المقبل، فجر إندا الجدل بشأن وجهة أخرى لنيكو ويليامز!.

وقال إندا: "مصدر مهم في برشلونة أخبرني كيف سارت الأمور فيما يتعلق بصفقة نيكو ويليامز!".. مستطردًا: "الأمور التي سأذكرها لم تقل من قبل".

TOD

وأردف: "البارسا (مصدره) أخبروني أن اللاعب لم يوافق بشكل قاطع على الانضمام إليهم، لقد أخبروني أنه أراد فقط الانضمام في وقت ما، لكن فريقه المفضل دائمًا كان ريال مدريد!".