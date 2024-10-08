صحفي إسباني مخضرم يفجر مفاجأة: إنييستا كان يشجع ريال مدريد!

كرة القدم لا تكتفي من المفاجآت..

ارتبطت مسيرة أندريس إنييستا بالصحفي الإسباني المخضرم خوسيه رامون ديلا مورينا، والذي تابع بدايات "الرسام" منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال ديلا مورينا في تصريحات لراديو "ماركا" على هامش اعتزال إنييستا: "في عام 1995 كان أصغر لاعب في بطولة برونيتي بأكملها، كان اللاعب رقم 5 في ألباسيتي، من هذا الوقت بدأ كل شيء".

وأضاف: "في أحد الأيام أتى باكيًا لأن الباسيتي هبط إلى الدرجة الثانية، ولأن ريال مدريد قد خسر!".

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وأردف: "لقد واجه صعوبات في السنوات الأولى بلاماسيا، لكنه سرعان ما لفت انتباه جوارديولا وتشافي ولويس (إنريكي)".

ووجه رسالة أخيرة له قائلًا: "إذا كان علي أخبره بشيء، فسأقول إنني سعيد جدًا برؤيته، لقد كان أفضل لاعب رأيته على الإطلاق، لم ير أحد كرة القدم بشكل أفضل منه، كرة القدم التي قدمها كافية بالنسبة له".