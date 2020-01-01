صحفي إنجليزي يكشف عن محاولة فيرجسون ضربه بسبب رونالدو!

واقعة قديمة ولكن غريبة يتم الكشف عنها للمرة الأولى

كشف صحفي إنجليزي شهير بشبكة "سكاي" عن واقعة حدثت بينه وبين مدرب مانشستر يونايتد الأسطورة سير أليكس فيرجسون بسبب نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو.

وعُرف عن الثنائي فيرجسون ورونالدو الارتباط بعلاقة وثيقة داخل وخارج الميدان منذ أن ضم المدير الفني اللاعب البرتغالي لصفوف الشياطين الحمر.

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وقال جوف شريفزس، مراسل "سكاي" في أرضية الملعب، مع "تايمز": "الواقعة تعود لمباراة كانت بين مانشستر يونايتد وميدلزبره، وقتها سقط رونالدو وطلب ركلة جزاء".

وأتبع: "انتقدت القرار ورونالدو وقتها لأجد سير أليكس يطاردني ويحاول ضربي، كان سيفعل لولا تدخل مجموعة من الأشخاص ومنعه".

وأكمل: "قام بسبي وردي كان أن طالبته بالتحضر واستخدام لغة أفضل من تلك للحديث، بعد ذلك أدركت الخطأ الذي قمت به في تقييم اللعبة واعتذرت له وتصالحنا".

وختم: "المدربون يستخدموننا نحن المراسلين لإرسال رسائل خصوصاً للإدارة واللاعبين، وفيرجي كان أستاذاً في هذا المجال".

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واشتهر فيرجسون بفقدانه لأعصابه وعصبيته مع لاعبيه حتى في بعض الأحيان، مثل الواقعة الشهيرة بالتعدي على النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.