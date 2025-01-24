صحفي إسباني: على ريال مدريد بيع فينيسيوس بـ 300 مليون يورو قبل الندم!

هل تستجيب إدارة ريال مدريد؟...

يعمل صندوق الاستثمار السعودي، على حسم صفقة التعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صندوق الاستثمار، قد حاول ضم النجم البرازيلي، في الصيف الماضي، ولكن استمر اللاعب الميرينجي، وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن الاهتمام بضم فينيسيوس، سيتجدد الصيف المقبل وقد يصل العرض إلى 300 مليون يورو.

وناقشت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ذلك العرض من خلال محلليها، وانقسموا بين مؤيد لرحيل فينيسيوس، ومعارض، وقال خوليو بوليدو أثناء الحوار: "سأبيعه بنحو 300 او 400 مليون يورو، وإن لم يفعل ريال مدريد، ذلك ربما يندم بعد بضع سنوات أو أشهر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "ما يمكننا قوله إن ريال مدريد، يحتاج فينيسيوس، هذا الموسم بدرجة أقل من احتياجه له في المواسم الماضية، لو وصل هذا العرض قبل عام أو اثنين، لكانت الإجابة بالطبع لا".

على الجانب الآخر، قال الصحفي أنطون مينا: "لا أري سببًا لبيع فينيسيوس، هو أفضل لاعب في مدريد حاليًا، على أرض الملعب إنه الأفضل متفوقًا على مبابي، وبيلينجهام".

جدير بالذكر أن فينيسيوس، صاحب الـ 24 عامًا، قد شارك مع ريال مدريد، هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفًا، وصنع 10 آخرين.