صباح صادم.. وفاة أسطورة فرنسا صاحب أفضل رقم تهديفي في كأس العالم

جاست فونتين واحد من أهم رموز المونديال

استيقظ عالم كرة القدم على خبر صادم وهو وفاة الأسطورة الفرنسي جاست فونتين، عن عمر يناهز 89 عامًا.

فونتين هو صاحب أفضل سجل تهديفي في نسخة واحدة من كأس العالم حيث سجل 13 هدفًا في نسخة 1958، وإلى الآن لم يستطع أحد كسر هذا الرقم.

ولا يعرف الكثيرون أن فونتين ولد في المغرب وبدأ مسيرته في الدوري المغربي، قبل أن يسافر إلى فرنسا ويتألق مع نيم ثم ريمس.

خلال أشهر قليلة توفي اثنان من رموز كأس العالم، فبعد رحيل الأسطورة بيليه في نهاية 2022، ها هو فونتين يرحل عن عمر يناهز 89 عامًا.