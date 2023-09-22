"صانع المعجزات" يصدم ريال مدريد وينسحب من التدريبات قبل ديربي العاصمة!

الضربات تتوالى على أنشيلوتي

تعرض فريق ريال مدريد لصدمة جديدة غير متوقعة قبل الديربي أمام أتلتيكو مدريد، بتعرض لاعبه المتألق جود بيلينجهام لإصابة مفاجئة.

لاعب خط الوسط الإنجليزي يعيش حالة رائعة منذ انتقاله إلى ريال مقابل 103 ملايين يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدفًا في 6 مباريات فقط، حيث أنقذ الفريق في العديد من المناسبات الصعبة واللحظات الحاسمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بيلينجهام يعاني من مشكلة في المعدة، ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت المشكلة عضلية أم مرضية.

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وأشارت إلى أن اللاعب غادر تدريبات ريال مدريد في وقت مبكر من اليوم، الجمعة، وسط حالة من الإحباط لدى المدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني.

وفي حالة غيابه عن ديربي الأحد المقبل سيوجه بذلك صاحب الـ20 سنة ضربة قوية لأنشيلوتي الذي يعتمد على بيلينجهام بشكل رئيسي في خطته، كما أن الإيطالي من المتوقع أن يخوض اللقاء من دون نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تعرض للإصابة هذا الأسبوع هو الآخر.

يذكر أن الإصابات ضربت ريال مبكرًا خلال هذا الموسم، بتأكد غياب إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا عن صفوف الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.