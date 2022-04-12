صانع المعجزات .. مشجع مقعد يقف مصفقاً لهدف ميسي!

قائد الأرجنتين يبهر ويمتع في مونديال قطر

شهدت مدرجات كأس العالم قطر 2022 لقطة غريبة أثناء مباراة الأرجنتين ضد أستراليا عقب هدف ليونيل ميسي الأول.

نجم بي إس جي هز الشباك أولاً في الشوط الأول، ثم أضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني، قبل أن تهتز شباك التانجو بهدف عكسي لم يمنع العبور لربع النهائي.

وبعد هدف ميسي الرائع، التقطت أعين الجماهير لقطة غريبة بعد أن قام مشجع في منطقة ذوي الاحتياجات الخاصة بالقيام من كرسيه الطبي للتصفيق على هدف البرغوث.

اللقطة تحولت لحديث وسائل التواصل الاجتماعية، فقال البعض إن ميسي حقاً يصنع المعجزات ويُشفي العجزة، بينما اعتبر البعض الآخر المشجع محتالاً ويدعي العجز للحصول على تذكرة بسعر أرخص لحضور المونديال.

يذكر أن الأرجنتين ستصطدم بهولندا مساء الجمعة المقبلة لحساب مواجهات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.