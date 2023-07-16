صامويل إيتو يكذب! الكشف عن كواليس فضيحة أونانا والكاميرون في كأس العالم

الكشف عن السبب الحقيقي لاستبعاد أونانا من كأس العالم 2022

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد حارس مرمى منتخب الكاميرون أندريه أونانا، من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك أونانا، في أول مباراة لمنتخب الكاميرون بالبطولة ضد سويسرا، وبعد ذلك قرر المدرب سونج استبعاد حارس المرمى.

ونشرت صحيفة "آس" تصريحات هنري نجالا كوان، خلال المؤتمر الصحفي لاستقالته من منصبه في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم والذي كشف فيه عن الأسباب الحقيقية لاستبعاد أونانا من بطولة كأس العالم 2022.

وقال هنري: "إيتو لديه مشكلة غير مهنية وشخصية مع أندريه أونانا ولا توجد مشكلة لدى أونانا وسونج".

وتابع: "سألت إيتو بعد البطولة عن مستقبل أونانا فأجاب أن مشوار اللاعب قد انتهى وأن الرسالة التي أرسلها إلى ناديه إنتر كان من أجل التخلص منه فكيف يمكن لأي شخص أن يكون لئيمًا هكذا؟ أراد التخلص منه بأي ثمن ".

ويقترب أونانا، من الانضمام لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتعويض رحيل حارس المرمى ديفيد دي خيا وفقًا للتقارير الصحفية.