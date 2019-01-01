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دوري أبطال أفريقيا

صالح جمعة يعلق على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية

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الجهاز الفني للأهلي قرر عدم قيد صالح جمعة في القائمة الأفريقية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

علق صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، على استبعاده من القائمة الأفريقية للقلعة الحمراء، وقيد الثنائي رامي ربيعة، ومحمود وحيد في المكانين الشاغرين بالقائمة

وشدد صالح جمعة، انه يحترم قرار الجهاز الفني، مشيراً إلى أنه لن يتراجع في الالتزام ومواصلة العمل خلال المرحلة القادمة.

وكتب صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " ننافس فى أكثر من ٣ بطولات الأهلى يحتاج جميع لاعبيه خلال الفترة القادمة. كل الدعم للاعبين المتواجدين فى القائمة الافريقية. سنقاتل حتى نهاية الموسم".

وواصل: " قرار لن يؤثر على مدى الجدية فى الالتزام، ومواصلة العمل خلال الفترة القادمة إن شاء الله".

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الجدير بالذكر ان الأهلي يستعد، لمواجهة سيمبا في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم.

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