"لا يحترم كلمته وباعنا" .. غضب إعلامي من تداول اسم هيرفي رينارد لتدريب الأخضر

هل يعود رينارد مرة أخرى لقيادة الأخضر؟

أصبح اسم المدير الفني الذي سيقود المنتخب السعودي، بعد اقتراب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من منصبه، هو أكثر ما يشغل الشارع السعودي حاليًا.

وأصبح موقف استمرار مانشيني في قيادة الأخضر ضعيف للغاية، بعد الخسارة أمام اليابان بهدفين دون رد، ثم التعادل السلبي ضد البحرين على ملعب الجوهرة المشعة.

وعبر الإعلام السعودي عن غضبهم من تداول اسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب المنتخب السعودي، مع اقتراب إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني.

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وقال الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامجه "دورينا غير": "إذا كان هناك فكرة في قدوم رينارد، فهو ترك المنتخب في ليلة وذهب لتدريب سيدات فرنسا، وبعد سنة يريد العودة؟ هذا ما أرفضه".

وأضاف: "هناك مدربين كثير سواء سعوديين أو عالميين، ولكن رينارد باعنا".

من جانبه؛ انتقد الإعلامي عدنان جستنيه عبر حسابه على منصة "إكس" الأخبار المتداولة حول إمكانية عودة رينارد.

وكتب جستنيه: "أنا ضد عودة رينارد جملةً وتفصيلًا، حتى لو مجانًا، فهو مدرب لا يحترم كلمته وعقده، من الخطأ أن يتم مكافأته بالتعاقد معه مرة أخرى، مثل هذا المدرب ما تضمنه في لحظة حاسمة، يمكن يبيعك بسرعة مثلما باع الأخضر بسبب منتخب السيدات في بلده".

وأشارت صحيفة "الرياض" إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد قد اقترب من العودة مرة أخرى لقيادة المنتخب السعودي، خلفًا لمانشيني الذي اقترب من إقالته.

جاء تردد اسم رينارد، بعد أن تم تداول اسم المدرب الوطني صالح المحمدي، والبرتغالي جورج جيسوس المدير الفني الحالي لفريق الهلال.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير مانشيني، واسم المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، من جانب اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل.