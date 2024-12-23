تحديد مدة غياب صالح الشهري قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد .. وكواليس اجتماع رينارد مع لاعبي المنتخب السعودي

تفاصيل جديدة من داخل معسكر المنتخب السعودي..

بدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، بشكل سيئ للغاية.

المنتخب السعودي خسر (2-3) ضد نظيره البحريني، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يُعلن إصابة مهاجمه صالح الشهري في "العضلة الضامة"، وعودته إلى المملكة.

وفي هذا السياق.. كشف برنامج "صدى الملاعب" مساء يوم الإثنين، عن مدة غياب الشهري البالغ من العمر 31 سنة؛ وذلك بعد إصابته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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البرنامج أعلن غياب الشهري "3 أسابيع" عن الملاعب؛ وبالتالي.. عدم مشاركته مع فريقه الاتحاد ضد الهلال، يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى جانب آخر.. تحدث البرنامج عن "اجتماع مغلق" بين المدير الفني هيرفي رينارد، ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ بعد الهزيمة من البحرين.

وحسب البرنامج.. جدد رينارد الثقة في لاعبيه خلال الاجتماع؛ في الوقت الذي وعده فيه نجوم المنتخب السعودي، ببذل أقصى جهد ممكن في المباراة القادمة، وتعويض الخسارة ضد البحرين.

السعودية تواجه منتخب اليمن الأول لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون".

وأخيرًا.. أكد البرنامج وصول مروان الصحفي، جناح نادي بيرشكوت البلجيكي، إلى الأراضي الكويتية، يوم 28 ديسمبر الجاري؛ وهو نفس موعد مباراة السعودية مع العراق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات؛ حيث لم تتضح الصورة حتى الآن، بشأن استعداده للمشاركة في هذه القمة الخليجية، من عدمها.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب "المجموعة الثانية"، بدون أي رصيد من النقاط؛ خلف البحرين "المتصدرة" والعراق "الوصيف"، واللذين يملك كل منهما 3 نقاط، ومتقدمًا على اليمن "الرابع" بفارق الأهداف.