هاجم مانشيني بشكل غير مباشر .. صالح الشهري: السعودية تلعب كرتها مع رينارد

المنتخب السعودي عاد من مواجهة أستراليا بنقطة التعادل

هاجم صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي المدير الفني السابق روبرتو مانشيني بشكل غير مباشر بالإشارة إلى أن الفريق عاد ليلعب كرة القادم الخاصة به والمعتادة مع عودة هيرفي رينارد لتدريبه.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أقال المدرب الإيطالي عقب تراجع النتائج في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وقد أعاد رينارد لقيادة الأخضر وقاد اليوم أول مباراة له وكانت ضد أستراليا في التصفيات وقد انتهت بالتعادل السلبي.

الأخضر قدم مباراة جيدة جدًا خاصة بالمقارنة بالمواجهات الأخيرة في التصفيات، وقد تحدث الشهري، مهاجم الاتحاد، عقب اللقاء مبديًا رضاه عن نقطة التعادل ومؤكدًا على أن المشوار مازال طويلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لقنوات "بي إن سبورتس" عن اللقاء "الحقيقة أننا جئنا هنا لتحقيق الفوز وقد ألغي لنا هدفًا في الدقائق الأخيرة، ولكن تبقى نقطة التعادل في النهاية جيدة خاصة أنها خارج ملعبنا".

أتم حول رحيل مانشيني وعودة رينارد "حدث اختلاف كبير في المنتخب منذ اليوم الأول لعودة رينارد، ربما تلاحظون هذا اليوم حيث عدنا لنلعب كرة القدم الخاصة بنا، لعبنا مباراة جيدة اليوم لكننا لم نكن محظوظين بما يكفي لنحقق الفوز، لكن التعادل يبقى نتيجة جيدة".

يُشار إلى أن المنتخبين السعودي والأسترالي رفعا رصيدهما بهذا التعادل إلى 6 نقاط لكل منهما، في انتظار مواجهتي البحرين وإندونيسيا ضد الصين واليابان على الترتيب لتحديد موقعيهما في جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الخامسة.