صافرة قطرية تدير نهائي مونديال الأندية بين ليفربول وفلامنجو

مواجهة قوية في نهائي كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراة النهائي لكأس العالم للأندية المقام في قطر، الذي سيجمع ليفربول وفلامنجو البرازيلي.

وتقام مباراة النهائي بين ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي، غدًا السبت، على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة.

كان ليفربول قد تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف في لقاء نصف النهائي.

وصعد فلامينجو إلى النهائي على حساب الهلال السعودي، بعد الفوز في لقاء نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويدير اللقاء طاقم قطري بقيادة عبدالرحمن الجاسم ويعاونه كلًا من طالب سالم وسعود أحمد، ومصطفى غربال حكمًا رابعًا.

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ويدير الروماني هاتيجان أوفيدو مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة، والتي تجمع بين الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي.