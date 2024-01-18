فيديو| صافرات استهجان وإشارات نابية.. هكذا استقبلت سالامنكا لاعبي برشلونة!

لن ينعم تشافي بليلة هادئة..

من الممكن أن يحظى برشلونة بفوز سهل أو صعب أو حتى بتعثر جديد امام سالامنكا في كأس ملك إسبانيا، لكن ما لا شك فيه أنه لن يمر بليلة هادئة!.

لقد بدا هذا واضحًا من الاستقبال المثير لجماهير سالامنكا لحافلة لاعبي برشلونة وهي تتجه لملعب الملكة صوفيا أين تقام مباراة دور الـ 16 من المسابقة.

قوبلت الحافلة بصافرات استهجان وعبارات سباب وإشارات نابية وألفاظ خارجة بشكل فج أثناء توجهها إلى الملعب، وهو ما يوحي بتعقيد المباراة نفسها من الناحية الجماهيرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان سالامنكا قد نشر عبر حساباته الرسمية عبارة موحدة هي "نستطيع" في إشارة إلى إمكانية إقصاء برشلونة وزيادة جراح كتيبة تشافي هيرنانديز المثخنة أصلًا بعد الخسارة في السوبر الإسباني من ريال مدريد 4-1.

وتأهل سالامنكا إلى دور الـ 16 بعد مفاجأة كبرى أحدثها حين أقصى فياريال بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

بينما تأهل برشلونة بفوز صعب على بارباسترو 3-2 على ملعب الأخير في مباراة لم يقدم فيها رجال تشافي هيرنانديو العرض المأمول من جماهيرهم ولا يتمنون تكرارها أمام سالامنكا.