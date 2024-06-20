صاحب واقعة "جرارات" والده .. لاعب يوفنتوس على رادار دوري روشن السعودي

هل نرى نجم يوفنتوس في دوري روشن؟

تستهدف أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع اقتراب رحيله من ناديه.

وكشف ألفريدو بيدولا خبير الانتقالات في "سبورت إيطاليا"، عن أن هناك اهتمام من جانب أندية دوري روشن، بالمهاجم مويس كين لاعب يوفنتوس خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بعدما طلب يوفنتوس من كين البحث عن فريق آخر خلال الفترة القادمة، حيث يوجد اهتمام سعودي بجانب بولونيا وفيورنتينا بالدوري الإيطالي.

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وكان مويس كين قريبًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في يناير الماضي، ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة، بعدما فشل اللاعب في الفحص الطبي.

وأبدى فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا الجديد، إعجابه بقدرات كين حيث طلب من إدارة ناديه التعاقد معه.

وكان كين صاحب واقعة الرد على والده عبر "إنستجرام"، بعدما أكد الأخير على أن يوفنتوس مدان له بجرارين تم وعده بهما أثناء انتقال مويس إلى صفوف الفريق الإيطالي.

ليرد كين عليه قائلًا: "جرارات؟ لا أعرف عن ماذا تتحدث، إذا كنت هذا الرجل اليوم، فالشكر الوحيد سيكون لأمي، وهذا جميع ما سأقوله، لا تنسى الشخص الذي أطعمك".