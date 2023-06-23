صاحب فضيحة أولد ترافورد يوافق على عرض الهلال!

الهلال يواصل استعداده للموسم الجديد

يستعد نادي الهلال لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، عن طريق تدعيم صفوفه بلاعبين جدد بالإضافة إلى مدرب يقود هؤلاء اللاعبين، وذلك بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز بنهاية عقده.

دياز لم يفلح في تحقيق إلا بطولة واحدة في موسم 2022-2023 وهي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب نادي الوحدة، حيث خسر بطولة دوري روشن السعودي لصالح الاتحاد، وكأس السوبر لصالح نفس المنافس، بينما خسر نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الهلال فتح مفاوضاته مع البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي، وأنه أعطى مؤشرًا إيجابيًا لقبول عرض الزعيم، ومنح المفاوض موافقة مبدئية مشروطة بعدم ممانعة ليل في رحيله.

وكان نادي النصر قد تدخل في الصفقة، ولكن المفاوض رفض طلب فونيسكا بالحصول على 20 مليون دولار شاملة لفسخ عقده مع ليل الفرنسي.

واحتفظ نادي الهلال بأوراق مفاوضاته مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، والإسباني جولين لوبيتيجي، بعد اعتذار الثنائي البرتغالي سيرجيو كونسيساو وماركو سيلفا مدربا بورتو وفولهام.

ويمتلك فونيسكا فضيحة لن تنساها جماهير روما الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما خسر على ملعب أولد ترافورد بإنجلترا بسداسية مقابل هدفين، في نصف نهائي البطولة عام 2021.