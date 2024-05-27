صاحب جدل ديربي 2022 .. الكشف عن حكم نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

النصر يُواجه الهلال يوم الجمعة القادم

كشفت مصادر صحفية عن هوية الحكم الذي سيُدير نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر على ملعب الجوهرة المشعة مساء الجمعة القادم في ختام الموسم الكروي السعودي.

الإعلامي ديفيد ألبرتو أشار عبر حسابه على منصة إكس إلى أن الحكم المكسيكي سيزار راموس سيتواجد في السعودية هذا الأسبوع لإدارة مباراة مهمة في الرياض، وقد ربط المتابعون بين ذلك واللقاء المنتظر في نهائي كأس الملك مساء الجمعة القادم.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يُعلن رسميًا بعد هوية حكم ديربي الرياض، لكن تداول اسم راموس أثار غضب بعض إعلاميي وجماهير النصر لارتباطه بالجدل الذي صاحب مواجهة الهلال في ديسمبر 2022.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحكم، الذي يذكره العرب جيدًا لإدارته 3 مباريات لممثليهم في نهائيات كأس العالم 2022، أبرزها مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائي، أثار جدلًا كبيرًا عام 2022 حين منح الهلال ركلة جزاء اعترض عليها كثيرًا النصراويون ورأوا أنها تسببت في خسارتهم نقطتين بانتهاء اللقاء بالتعادل 2-2 مما ساهم في خسارتهم اللقب في النهاية.

يُشار إلى أن الهلال ظفر هذا الموسم بلقبي دوري روشن وكأس السوبر فيما يبحث النصر عن تتويجه الرسمي الأول بعد فوزه بداية الموسم بالبطولة العربية.