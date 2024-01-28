صاحب الـ9 أهداف في الدوري الإيطالي .. يوفنتوس ونجمه يردان على عرض الاتحاد

الاتحاد يُحاول دعم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي

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يُحاول الاتحاد جاهدًا دعم صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي في نهاية يناير الجاري، وقد قدم عرضًا رسميًا بالفعل ليوفنتوس بهدف الحصول على لاعبه المعار إلى فروسينوني هذا الموسم.

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المصادر السعودية تحدثت عن طلب المدرب مارسيلو جاياردو التعاقد مع الجناح الأرجنتيني ماتياس سولي، وقد تحركت الإدارة بالفعل وقدمت عرضًا جيدًا للاعب والنادي المالك لعقده، إلا أن ذلك العرض رُفض من الطرفين.

جويدو أنجيلوتزي المدير الرياضي لفروسينوني أكد بالفعل وصول العرض السعودي، إذ قال في تصريحات نقلها الإعلامي فابريتسيو رومانو "نحن نعلم عن عرض الاتحاد الرسمي للتعاقد مع ماتياس يولي، لكنه رُفض".

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تابع "لا يوجد أي فرصة لإتمام تلك الصفقة، إذ يرغب ماتياس في البقاء معنا ويوفنتوس رفض كذلك المبلغ المالي المقدم من الاتحاد".

يُشار إلى أن الجناح الأيمن صاحب الـ20 عامًا يلعب معارًا لفروسينوني منذ بداية الموسم الجاري، وقد سجل خلال 19 مباراة في الدوري الإيطالي 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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