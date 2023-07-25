صاحب "الخنزير الذهبي" ينتظر عرضًا من الدوري السعودي

الدوري السعودي أصبح أمل العديد من اللاعبين

أصبح دوري روشن السعودي أمل العديد من اللاعبين الذين تراجعت فرصهم في الدوريات الأوروبية، خاصة للعروض المالية الكبيرة المقدمة، لكن قد لا يعلم هؤلاء أن الأندية السعودية تُدقق جدًا في اختياراتها ولا تقدم عروضها سوى لمن يستحق!

أحد هؤلاء هو الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم سيون السويسري الذي كان يومًا ما نجمًا لأندية إنتر وميلان ومانشستر سيتي ولمنتخب إيطاليا، لكنه منذ عام 2016 يتخبط بين الأندية المتوسطة والصغيرة في أوروبا بسبب عقليته البعيدة تمامًا عن الالتزام والانضباط وهو ما أدى به في نهاية المطاف للدوري السويسري مع سيون.

اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه يمتد لصيف 2024 لكنه يتدرب منفردًا حاليًا بعد خروجه من حسابات ناديه عقب سلسلة من الخلافات والسلوكيات الخاطئة في الموسم الماضي، والتي تلت بداية جيدة للغاية، وقد أفاد موقع توتوميركاتو ويب أن بالوتيلي ينتظر حاليًا عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي.

بالوتيلي الذي أحرز 9 أهداف خلال 19 مباراة خاضها مع النادي السويسري سبق وأن فاز بجائزة "الخنزير الذهبي" أكثر من مرة، الأولى منها عام 2010 بعد ظهوره خلال تواجده مع إنتر بقميص ميلان في إحدى الحفلات الخاصة.

"الخنزير الذهبي" وبالمعنى الأصح "التابير الذهبي" هي جائزة شهيرة في إيطاليا يُقدمها برنامج "ستريشا لانوتيزيا" الساخر، وتُمنح لأسوأ رياضيًا وإعلاميًا وسياسيًا في الأسبوع، بحيث يكون قد ارتكب حماقة كُبرى أو تعرض لموقف سيئ، وقد سبق أن فاز بها العديد من لاعبي ومدربي كرة القدم مثل زلاتان إبراهيموفيتش وأندريا بيرلو وفابيو كابيلو.