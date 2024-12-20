بعد اتهام "صاحب التحديات" .. دليل يبرئ رابطة المحترفين من رغبتها في عقاب رئيس الهلال!

هل ترغب رابطة المحترفين في عقاب رئيس الهلال؟

اتهم الإعلامي عبد الرحمن الجماز رابطة دوري المحترفين، بالبحث عن كيفية إجراء عقوبة على فهد بن نافل رئيس الهلال، بعد ما صدر منه خلال مباراة فريقه ضد الرائد بدوري روشن السعودي، ليظهر دليل يبرئ الرابطة من هذا الاتهام.

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وكان فهد بن نافل قد ظهر بعد مباراة الهلال والرائد، وهو يتحدث مع حكم المباراة، مبديًا عدم رضاه من مستوى الحكم خلال تلك المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الجماز خلال تصريحات لإذاعة "العربية FM": "رابطة دوري المحترفين، خاطبت لجنة الحكام، لمعرفة ماذا دون الحكم في تقريره، بهدف اتخاذ قرار ضد فهد بن نافل، بسبب ما بدر منه بعد المواجهة".

وأضاف عبد الرحمن: "إلى صاحب التحديات اجمع شملك وقدم استقالتك"، في إشارة إلى شخص يُريد التحديات لنادي الهلال دون ذكر اسمه!

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ومن جانبه .. قدم الإعلامي صالح الطريقي دليل براءة رابطة المحترفين من هذا الاتهام، وذلك عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وكتب الطريقي تغريدة جاء فيها: "لتتأكد من صحة مصادر الجماز، وأن الرابطة خاطبت لجنة الحكام لمعرفة ماذا دون الحكم في تقريره؟ اقرأ "اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين" المادة 30 تقارير مسؤولي المباراة".

واختتم تغريدته قائلًا: "هل يعقل أن تسال الرابطة ماذا دون الحكم ولديها نسخة من القرير؟ في القانون "يجب" ملزمة".

وأرفق رفقة التغريدة صورة يوجد بها جزء من اللائحة التي تنص على: "يجب على مسؤولي المباراة تزويد كل فريق بنسخة من تقرير حكم المباراة بعد نهاية المباراة مباشرة، وتزويد لجنة الانضباط والأخلاق، وإدارة المسابقات، بتقرير حكم ومراقب المباراة والتقارير اللاحقة خلال ساعتين كحد أقصى من نهاية المباراة".