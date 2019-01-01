صابر خليفة يعود للدوري التونسي من بوابة النجم الساحلي

المهاجم التونسي يقترب من النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر اللاعب التونسي صابر خليفة، العودة مجددًا إلى الدوري التونسي، بعد رحلة احترافية عربية، في صفوف الكويت الكويتي والإمارات الإماراتي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن صابر خليفة سيعود إلى الدوري التونسي من بوابة نادي النجم الساحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب صابر خليفة للعديد من الأندية في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى الملعب القابسي والترجي والإفريقي وحمام الأنف في تونس، وأهلي بنغازي الليبي.

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المهاجم صاحب الـ32 عامًا لعب في إيفيان وأوليمبيا مارسيليا، ثم تمت إعارته إلى الإفريقي، قبل بيعه بشكل نهائي.

وخاض خليفة 109 مباراة مع الإفريقي خلال 4 سنوات، سجل خلالها 48 هدفًا، ولعب مع منتخب تونس 43 مباراة أحرز 7 أهداف.