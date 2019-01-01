"صائد النسور" رياض محرز أفضل لاعب في مباراة نيجيريا

رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الجزائر ونيجيريا

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل الجزائري، رياض محرز على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وتغلبت الجزائر على النسور الخضراء، بهدفين لهدف، في الوقت القاتل في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة.

وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لمحاربي الصحراء، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، من ركلة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة يلعب المنتخب الجزائري، امام السنغال، يوم الجمعة القادم، في لقاء تكرر من قبل في دور المجموعات، للمجموعة الثالثة.

عقدوا العزم أن تحيا الجزائر 💪

جيل حان وقته ليقول كلمته القارية 🇩🇿

جيل الجبابرة إلى نهائي القارة بالفوز على نيجيريا بهدفين لهدف👏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/yDSdWO9xoO — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 14, 2019

بينما تلعب نيجيريا، أمام تونس مساء الأربعاء القادم، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.