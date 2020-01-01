شيكابالا: نستحق السوبر المصري.. وننتظر الجماهير في مطار القاهرة

الزمالك يتوج بالسوبر المصري على حساب الأهلي

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك،عن التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شيكابالا شارك كبديل في أخر المباراة وساهم في استحواذ الزمالك على الكرة خلال الشوط الثاني للقاء، والحفاظ على التعادل السلبي والوصول إلى ركلات الترجيح.

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وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "المباراة كانت صعبة للغاية، خاصًة بعد المجهود الذي بذلناه في مواجهة الترجي التونسي في السوبر الإفريقي".

وتابع شيكا خلال تصريحاته: "استطعنا الفصل بين البطولتين خلال الأسبوع الأخير، عقب التتويج بالسوبر الإفريقي ركزنا خلال الأيام القليلة للتتويج بالسوبر المصري".

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وأردف قائد الزمالك: "كنت ألعب اليوم بحذاء نجلي آدم، وإذا كانت مباراة القمة 24 المقبل فنحن جاهزون للغاية في اللقاء وفي قمة التركيز، وفي انتظار الجماهير في مطار القاهرة".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.