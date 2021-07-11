شيكابالا مشبهًا نفسه بميسي: الأحلام تصبح حقيقة

شيكابالا يحتفي بتتويج ميسي على طريقته الخاصة

استعرض محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، لاعب وقائد فريق نادي الزمالك، طريقة احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ببطولة كوبا أمريكا.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز في المباراة النهائية على البرازيل بهدف دون رد، ليحقق أول ألقابه مع منتخب بلاده.

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ونشر شيكابالا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتفاله بكأس السوبر المصري، مصحوبًا باحتفال ميسي بكوبا أمريكا، نظرًا لتشابههما.

وعلق لاعب نادي الزمالك على تشابه الاحتفال قائلًا: "الأحلام تصبح حقيقة"، في إشارة إلى أن ميسي أخيرًا نجح في تحقيق حلمه، بالتتويج ببطولة رفقة منتخب بلاده.

وكانت بطولة كأس السوبر المصري، التي توج بها الزمالك على حساب غريمه الأهلي، هي آخر بطولة حققها الفريق الأبيض، حيث كانت في فبراير 2020.

ونجح ميسي أخيرًا في تحقيق لقب رفقة منتخب الأرجنتين، بعد خسارة 6 نهائيات من قبل، ليحقق حلمه الذي سعى وراءه سنوات طويلة.