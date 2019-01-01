شيكابالا محتفلًا بكأس مصر: "أنا بين جمهوري ملك"

شيكابالا يحقق لقب كأس مصر مع الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

احتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك بكأس مصر، بعد أن حققه الأبيض للعام الثاني على التوالي أمس الأحد.

وحقق الزمالك فوزًا هامًا على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في نهائي الكأس، وسط أداء أكثر من رائع من لاعبي الفريق الأبيض.

ونشر شيكابالا صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تجمعه باللاعبين أثناء الاحتفال بالكأس ومع الجماهير أيضًا.

وقدم شيكابالا أداء أكثر من رائع في المباراة قبل الخروج في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، حيث علق على الصور الذي نشرها على حسابه عبر "تويتر" قائلًا: "أنا بين جمهوري ملك".

أنا بين جمهوري ملك ♥️ pic.twitter.com/d4UX6NfYf6 — Shikabala (@Shikabala) September 9, 2019

ويستعد الزمالك للسفر إلى السنغال لمواجهة جينراسيون، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.