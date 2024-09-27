شيكابالا ساخرًا: كريستيانو رونالدو سر تتويجنا بالسوبر الإفريقي.. و"موسم الرياض" يفاجئ الزمالك

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي على الأراضي السعودية..

كشف محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن سر تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي، على حساب العملاق القاهري الأهلي.

الزمالك توّج بلقب السوبر الإفريقي 2024، بعد الفوز على الأهلي بـ"ركلات الجزاء"، عقب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي، بالمباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض.

شيكابالا قال في تصريحات مع فضائية "إم بي سي مصر"، بعد المباراة: "الواحد مننا في الزمالك بعشرين منهم.. لقد سخروا من فريقنا قبل السوبر، بشكل غريب".

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وأشار قائد نادي الزمالك إلى أنه قام بتجميع الفيديوهت الساخرة من الزمالك، وعرضها على نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي، والتتويج باللقب الإفريقي.

وأضاف شيكابالا، ساخرًا من منتقدي زميله ناصر منسي: "الزمالك كان معسكرًا في نفس فندق إقامة نادي النصر السعودي، وكان ناصر متواجدًا في نفس الدور الذي يقيم فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ لذلك.. نزل إلى أرضية الملعب وسجل هدف التعادل ضد الأهلي".

وعلى جانب آخر.. أعلنت فضائية "إم بي سي مصر"، عن مكافأة مالية ضخمة من "موسم الرياض"، إلى نادي الزمالك المصري؛ بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وحسب الفضائية، سيحصل الزمالك على مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف دولار من "موسم الرياض"، بخلاف جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الزمالك شارك في السوبر، باعتباره بطلًا لكأس الكونفدرالية في الموسم الرياضي الماضي، بينما لعب الأهلي المباراة كـ"بطل" لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.