شيفشينكو يختار مرشحه لليورو ويكشف موقفه من ميلان

شيفا قاد أوكرانيا للنهائيات الأوروبية

علق أندري شيفشينكو، مدرب أوكرانيا، على قرعة أمم أوروبا 2020، وكشف عن موقفه من إمكانية تدريب ميلان في المستقبل.

وستلعب أوكرانيا بالمجموعة الثالثة إلى جوار هولندا، النمسا، وفريق رابع لم يتحدد بعد من ملحق دوري أمم أوروبا.

وقال شيفا مع "سكاي": "حققنا الهدف بالعبور نحو النهائيات، أنا سعيد، وهذا الفريق قادر على مواجهة الجميع، حتى هولندا في اللقاء الافتتاحي".

وأكمل: "إذا حضرنا أنفسنا جيداً، يمكن أن نعبر المجموعة، لا أشك في ذلك، إيطاليا مرشحة للقب، قامت بتصفيات مميزة ومانشيني يقدم عمل رائع".

وأضاف المهاجم السابق: "الروح عادت للفريق، وهناك حماسة وجوع كبير للانتصارات، وهذا شيء جميل".

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وعن موقفه من العودة لإيطاليا وميلان: "بالتأكيد أرحب بالعودة لإيطاليا، هي بيتي الثاني، عندما أنتهي من التزامي مع المنتخب أريد العثور على فريق بالسيري آ".

وختم: "ميلان؟ سأقول فقط جملة وحيدة، فورزا ميلان".

وربطت تقارير بين شيفشينكو وإمكانية تولي تدريب ميلان الصيف المقبل في حال قرر ترك منتخب بلاده.