شيرنجهام: كين سيجعل مانشستر يونايتد بطل البريمييرليج ودوري الأبطال!

هاري كين القطعة المفقودة في تشكيل مانشستر يونايتد!

يرى تيدي شيرنجهام نجم مانشستر يونايتد السابق أن الشياطين الحمر بحاجة للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام من أجل الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال شيرنجهام في حديثه لمحطة "talkSPORT" الإذاعية البريطانية: "يحتاج توتنهام إلى الاحتفاظ بهاري كين للمضي قدمًا، إذا أراد مانشستر يونايتد المضي قدمًا فعليهم شراء هاري كين".

وواصل: "سيكون الحل الأمثل ولدي شعور مضحك أن توقيعهم مع فاوت فيخورست حتى نهاية الموسم هو مجرد وضع مهاجم لسد خانة في القائمة".

وأكمل: "ولكن إذا كنت تسير في هذه الخطوة الإضافية فعليهم شراء أفضل اللاعبين وقد فعل مانشستر يونايتد ذلك دائمًا، ولا يزال هاري أفضل مهاجم بالإضافة لإرلينج هالاند".

وأتم: "لن يحصلوا على هالاند لذا عليهم الحصول على هاري، سيقود خط الهجوم وسيكون محترفًا ومركزًا، وسيجر اللاعبين معه وسيجعل الفريق أفضل بدون شك".