"شياطين يونايتد يدمرون حياتي" .. نجم مانشستر يخرج عن صمته أخيرًا

تصريحات قوية من نجم مانشستر يونايتد بعد حملة الانتقادات ضده

خرج النجم البرازيلي أنتوني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صمته؛ بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، خلال الفترة القليلة الماضية.

أنتوني البالغ من العمر 23 سنة، انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي؛ إلا أن مستواه شهد تراجعًا كبيرًا في الموسم الحالي؛ حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 14 مباراة رسمية.

أنتوني وصف في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، الانتقادات التي توجه إليه من نجوم "الشياطين الحمر" السابقين، بالخبيثة والمدمرة للحياة.

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وأشار النجم البرازيلي، إلى نشأته القاسية في أحد الأحياء الفقيرة في بلاده؛ قائلًا: "كانت فترة تعلمت فيها كيفية التعامل مع الضغوطات والتحديات".

واعتبر أنتوني، أن نجوم مانشستر يونايتد السابقين، الذين يقومون بانتقاده حاليًا، لم يمروا بمثل هذه الضغوطات التي عانى منها في صغره؛ حيث نشأوا في بيئة غنية وأفضل بكثير، معربًا عن ثقته في نفسه، وقدرته على تخطي هذه الصعوبات أيضًا.

وشدد أنتوني، على أن معركته الحالية مع الحياة؛ هي العودة إلى أعلى مستوياته الفنية في الملعب، والرد على كل الأشخاص الذين انتقدوه في الفترة الماضية، ليستريح باله.