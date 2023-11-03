أنت الأفضل رغم "عيبك الأكبر" .. شيء من جماليات سالم الدوسري يكفي الهلال بأكمله!

التورنيدو يبدع ويمتع رغم أنه كان بإمكانه أفضل مما كان، لكنه يبقى الأفضل..

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يقولون "حُرم من جائزة الأفضل على مدار السنوات الماضية"، وأقول "وكأن الجائزة أتت في التوقيت المناسب للتورنيدو"..

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الحديث عن سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، الذي توج قبل أيام قليلة بجائزة الأفضل في القارة الصفراء من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد منافسة مع القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

جاءت هذه الجائزة في وقت يتعرض به سالم لانتقادات من عدد من جماهير ناديه، بداعي تراجع مستواه، ليقرر الرد عليهم الليلة..

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الليلة، قاد صاحب الـ32 عامًا الزعيم للفوز أمام الفتح بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ليواصل تحليقه منفردًا في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

مباراة من أفضل مباريات الدوسري قدمها اليوم، خاصةً مع تراجع غالبية زملائه من حوله، إذ كان أمل الجماهير الوحيد في المباراة، ربما رفقة الثلاثي روبن نيفيش وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فقط.

بمهارة فردية كبيرة توغل سالم لمنطقة جزاء النموذجي في الدقيقة الرابعة، ومنها تحصل على ضربة جزاء منحت فريقه الأفضلية، إذ سددها ميتروفيتش بنجاح.

وفي اللحظات الأخيرة من اللقاء، كافأه القدر بتسجيل هدف من تسديدة رائعة من داخل منطقة الـ18، سكنت الزاوية البعيدة على يسار الحارس السويدي جاكوب رين.

بخلاف الهدفين، سدد الدوسري تسديدتين، منهم واحدة على المرمى، وخلق ثلاثة فرص لزملائه، لكن لم يحسنوا استغلالها لهز الشباك، إذ تبادر سعود عبد الحميد وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش على إهدارها.

أما مراوغاته فتفوق في ثلاث من أصل سبع، ونجح في سبع مواجهات ثنائية من أصل 15.

كذلك تميز الدوسري دفاعيًا في هذه المباراة، محاولًا تغطية بعض الثغرات من خلفه بسبب الظهير ياسر الشهراني، فنجح بنسبة 100% في تدخلاته، وتواجد في منطقة دفاعات فريقه في أكثر من لقطة بشكل مميز.

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عيبه الأكبر

الأرقام أعلاه وما قدمه فنيًا التورنيدو في المباراة رغم روعته إلا أنه كان بإمكانه أفضل مما كان بفضل عيبه الأكبر..

الدوسري في هذه المباراة عابه شيء واحد حال دون زيادة أرقامه المميزة ألا وهي الأنانية، التي جعلت منه أكثر لاعبه فقدانًا للكرة طوال المباراة بواقع 19 مرة.

شعرنا وكأنه يريد أن يثبت عمليًا بأي طريقة ممكنة أنه استحق الجائزة التي حصل عليها مؤخرًا، رغم أنه ليس في حاجة للاستعراض أكثر من اللازم، فالأرقام ستثبت كم الأهداف التي صنعتها أو الفرص التي خلقتها، ولن تذكر "الاستعراض"!

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