"شوه سمعة النادي" .. نجم الاتحاد يخالف القوانين بتصرفه المثير للجدل

أزمة جديدة تضرب نادي الاتحاد

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يبدو أن الأيام القليلة القادمة، ستشهد تصاعد "الأزمة" بين نادي الاتحاد السعودي، وأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد إغلاق باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.

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الاتحاد عانى بشدة في الصيف الحالي، حيث فشل في التعاقد مع العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الفرعون المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عن مخالفة عبد الرحمن العبود، جناح العميد الاتحادي، الفقرة 13 من المادة السابعة، الذي وقع عليها في نموذج العقد، وتعتبر إلزامية.

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وأوضح الرشيدي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الفقرة تنص على امتناع اللاعب، عن القيام بتصرف أو موقف أو إصدار بيان أو الخروج بتصريح، من شأنه أن يضر بسمعة النادي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن بيان العبود، الذي هاجم فيه نادي الاتحاد؛ بعد فشل رحيله عن الفريق الأول، في الصيف الحالي، فيه تشويه للسمعة؛ وبالتالي.. يُعد مخالف لهذه الفقرة.

وأكد عايد الرشيدي، على أنه كان على عبد الرحمن العبود أو وكيله، رفع شكوى للجنة الاحتراف، تتضمن كافة التفاصيل التي يزعم فيها بتعرضه للظلم؛ وذلك بدون إصدار أي بيانات.

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