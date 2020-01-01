عندما كاد مانشستر يونايتد يحرم هوليوود من جيمس بوند!

الكثيرون لا يعرفون قصة سير شون كونري مع الكرة

سير شون كونري، أحد أشهر ممثلي هوليوود في القرن الماضي، الرجل الذي اشتهر بسبب قيامه بدور "جيمس بوند" أو العميل 007، والذي فاز بأرفع الجوائز السينمائية، وعلى رأسها الأوسكار والبافتا.

كونري بدأ مشواره مع التمثيل في 1951 بالعاصمة الاسكتلندية ادنبره في أحد مسارح المدينة، وكان منذ البدايات واضحاً أنه سيكون له مستقبلاً باهراً، ولكنه كان مشتتاً بعد بين حبه للفن، وذلك للرياضة.

لعب كونري في صغره مع فريق بوني ريج روز الاسكتلندي، ومنه انتقل إلى إيست فيف بالدرجة الثانية الذي أعطاه الفرصة من أجل خوض الاختبارات والخروج في الجولات الخارجية للفريق، وكانت الكرة واحدة من عديد المهن التي جربها قبل احترافه الفن وانطلاق مشواره.

سافر الشاب اليافع مع الفريق إلى إنجلترا ضمن أحد جولاته، وشارك في لقاء أمام أحد الفرق المحلية التي بالمصادفة كان يتابعها مات بسبي، أسطورة مانشستر يونايتد ومدربه التاريخي.

بحسب التقارير، لفت كونري أنظار بسبي بسبب قوته البدنية، والتي طورها في أيام مراهقته بعد تدربه مع مدرب مختص بكمال الأجسام بالبحرية الإنجليزية، وعرض المدير الفني للشياطين الحمر ضمه رسمياً لناديه.

قدم بسبي عقداً قيمته 25 جنيه استرليني أسبوعياً على كونري مباشرة بعد المباراة، وكشف كونري في مناسبة لاحقة أنه فكر جدياً في قبول العقد والانتقال لصفوف يونايتد، ولكن لماذا غير رأيه؟

يقول الممثل الشهير: "الأمر كان مغرياً، ولكن فكرت، لاعب كرة القدم المحترف يستمر في أعلى المستويات حتى الثلاثين وأنا حالياً في الثالثة والعشرين، أي أن أمامي فقط سبعة أعوام".

وأردف: "قررت أن أصبح ممثلاً وكان هذا القرار من أفضل القرارات التي اتخذتها وأكثرها عقلانية".

علاقة كونري بكرة القدم والرياضة عموماً لم تنقطع، وشوهد دوماً في مدرجات مباريات كرة القدم والمضرب، وأشهرها عندما تواجد في مدرجات "كامب نو" وتم تكريمه من قبل برشلونة، والتقط الصور التذكارية مع رونالدينيو ونجوم الفريق وقتها.