بعد شهرين من التفكير.. جوارديولا يرفض عرضًا للرحيل عن مانشستر سيتي

ما خطة المدرب الإسباني؟

كشف تقرير صحفي إنجليزي عن تلقي بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عرضًا جادًا لتدريب منتخب إنجلترا، قبل تعيين الألماني توماس توخيل بشكل رسمي.

وحسب "بي بي سي سبورت" فإن المدرب الإسباني "عرض عليه تدريب إنجلترا، لكنه رفض الأمر بعد تفكير لمدة شهرين، حيث قال في نهاية المطاف (لا، لأنني لا أعرف حتى ما سأفعله في نهاية هذا الموسم)".

وأضافت: "يشعر مانشستر سيتي الآن أن جوارديولا، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، أقرب إلى البقاء مع النادي منه إلى الرحيل، لكن لا أحد يعرف حقًا (القرار النهائي)".

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وختمت: "ما يبدو واضحًا هو أنه في الفترة بين كأس العالم 2026 وكأس العالم التالية 2030، سيكون جوارديولا مدربًا لمنتخب وطني، إنجلترا هي المرشحة، لكن إذا فاز توخيل بكأس العالم المقبلة، فانسوا تلك الخطة".

وحقق بيب جوارديولا كل الإنجازات الممكنة مع مانشستر سيتي منذ تولى المهمة في صيف 2016، حيث حقق الدوري الإنجليزي 6 مرات (آخر 4 على التوالي)، إلى جانب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي السماوي وكذلك كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، وبعض الألقاب المحلية الأخرى.