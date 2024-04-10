شهد شاهد من أهلها .. نجوم ريال مدريد في صف جوارديولا ضد الإدارة!

كيف دعّم نجوم ريال مدريد بيب جوارديولا؟

اتفق نجوم ريال مدريد مع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بعد انتهاء القمة التي جمعت بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي خرج بتعادل مثير أمام ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو" ليتأجل الحسم إلى لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "اتحاد".

واعترض جوارديولا على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو عقب المباراة مؤكدًا أنّ ريال مدريد اعتاد الاهتمام أكثر بأرضية ملعبه قبل كذلك وعليه تحسين الأوضاع.

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ولم تأت تصريحات بيب جوارديولا من فراغ، بل اتفق معه نجوم ريال مدريد الذين سبق وانتقدوا عشب الملعب منذ فترة طويلة، وتحديدًا بعد التجديد.

وبحسب صحيفة "ريليفو" فإنّ لاعبو ريال مدريد عبروا عن غضبهم من أرضية ملعب سانتياجو برنابيو في أكثر من فرصة، وخاصة في المباريات التي يحتاج فيها الملكي للسيطرة على الكرة أو نقلها بسرعة على الأطراف في المرتدات.

وأوضحت أنّ الإدارة وعدت بتصحيح الأمر خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ولكن يبدو أن المشكلة لم تنته.

وأكدت الصحيفة أنّه سوف يتم العمل على نقل الأرضية المتحركة وتعديل العشب أكثر من ذلك بعد كثرة الشكاوى المرتبطة بهذا الأمر.

جدير بالذكر أنّ جوارديولا فشل في الفوز على كارلو أنشيلوتي على "سانتياجو برنابيو" في جميع المواجهات ضده هناك في دوري أبطال أوروبا.