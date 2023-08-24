شهادة نصراوية .. "محمد صلاح أخطر من ساديو ماني لهذا السبب!"

هل يتفوق صلاح على ماني؟

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شكل السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح ثنائيًا ناجحًا مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث كانت المنافسة بينهما قوية جدًا، والآن انتقل ماني إلى النصر، واقترب صلاح من الاتحاد.

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وكشف فهد الهريفي نجم النصر السابق عن رأيه في الثنائي ماني وصلاح والفارق بينهما عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أكد على أن الأخير يتفوق على نجم العالمي الحالي.

وجاء نص تغريدة الهريفي كالآتي: "ماني لاعب أضاف فرقًا كبيرًا في الثلث الهجومي، يمتلك الحلول ويعتمد على نفسه بطريقة مختلفة عن الآخرين، ويعجبني فيه اللياقة العالية حتى آخر دقيقة يحتاج وقتًا حتى يدخل في المباراة قد يكون هو سبب ذلك، تشاهده في الشوط الثاني أكثر تألقًا وهذا حدث في بعض المباريات العربية، والاتفاق والتعاون وشباب الأهلي الإماراتي".

وأضاف: "أحس أنه يعتمد أو يتكل على الآخرين في البداية، كذلك لا يطلق حلوله إلا إذا تأخر الفريق وهذا خطأ كبير منه، هو يملك مالا يمتلكه الآخرين، وهو الحل الفردي في السرعة والمهارة والاقتحام، فلا ينسى أن هذا الحل هو سبب تميزه ويحتاجه الفريق من البداية، خاصة هو الوحيد (المتنوع) في الثلث الهجومي الذي يعتمد على نفسه".

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واختتم نجم النصر السابق تغريدته قائلًا: "كذلك لمسته الأخيرة يجب أن يحرص عليها لأنها تكون ضعيفة بسبب مجهوده الكبير قبل التسديد (وهذا ما جعل محمد صلاح أخطر وأكثر منه أهداف بسبب تركيزه وحبه على التسجيل والتسديد".

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