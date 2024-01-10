"شهادة مجرب" .. تشافي يحرج معارضي أوروبا بحديثه عن الكرة السعودية!

ماذا قال مدرب برشلونة عن التطور الهائل في دوري روشن السعودي؟

SHAHID

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني لبرشلونة، عن التطور الهائل الذي تعيشه الكرة السعودية، مؤكدًا متابعته لدوري روشن، وخالف المهاجمين الرأي، خاصةً وأنه سبق وأن لعب في المنطقة العربية بقميص السد القطري.

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مدرب البرسا موجود حاليًا في الرياض لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني، إذ يلاقي أوساسونا غدًا الخميس في نصف النهائي.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، رد على أسئلة الصحفيين حول الكرة السعودية قائلًا: "أتابع الدوري السعودي بحكم أنني لعبت في المنطقة للسد، أتابع الهلال، الاتحاد، النصر والشباب، ومع إضافة عديد اللاعبين المهمين للمسابقة، أصبح الدوري ينمو أكثر، وزادت أهميته مع وجود هذا الكم من النجوم".

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وأضاف: "أعتقد أن الدوري السعودي سينمو كما هو مخطط له من قبل المسؤولين، فلديهم القدرة على تحقيق ذلك، فمن خلال مشاركتي في دوري أبطال آسيا، أدركت تمامًا أن الفرق السعودية من بين الأفضل في القارة، بل وسينافسون بشكل أفضل بعد التعاقدات التي أبرموها، هذا بالإضافة إلى أن السعودية ستستضيف كأس العالم 2034، سنشاهد مزيدًا من الاستثمارات والتطور".

يذكر أن تشافي لعب للسد أربع سنوات، بدايةً من عام 2015، قبل أن يعتزل بقميصه، ويعمل مدربًا له لفترة ثم اتجه لقيادة البرسا.

SHAHID