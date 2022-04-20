شهادة غالية من رونالدينيو في حق مبابي.. وصدمة لريال مدريد

في الأشهر الأخيرة، من الملاحظ أن النجم البرازيلي رونالدينيو يهتم كثيرًا بالحديث حول مستقبل الفريق الذي كان من محطات كونه أفضل لاعب في العالم قبل أن يلعب لبرشلونة.

البرازيل أدلى بحوار لـ"أمازون برايم فيديو" قبل كلاسيككو مارسيليا وباريس سان جيرمان، نصح فيه كيليان مبابي بالتوقيع مع باريس سان جيرمان والبقاء بين صفوفه، ليستطيع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي العاصمة الفرنسية.

تمنيت اللعب بجانب مبابي

وقال رونالدينيو عن الأمر: "أعتقد أن مبابي يلعب بشكل جيد جدًا، إنه شاب للغاية، سريع للغاية وقوي، من الرائع ان تراه وهو يلعب، آمل أن يكون أفضل لاعب في العالم ويتوج بالكرة الذهبية، حقيقة أتمنى كل شيء جيد له".

وأضاف: "كنت أتمنى أن ألعب إلى جواره، لأننا كنا سنتشارك العديد من الأشياء المتعلقة بالشخصية، كنت أحب التمرير للاعبين الذين يمتلكون السرعة، وهو قياسًا إلى سرعته كان سيصبح شريكًا مثاليًا".

آمل أن يبقى في باريس سان جيرمان

وقال رونالدينيو إن تتويج مبابي بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان سيكون أمرًا رائعًا.

وأكد في السياق ذاته: "مبابي يملك كل شيء للنجاح في باريس سان جيرمان، في أيامي لم تكن الأمور هكذا، النادي الآن في مكانة عالية بين الأعظم، تستطيع أن تكون أفضل لاعب في العالم وتحصل على دوري أبطال أوروبا وأنت لاعب لباريس سان جيرمان، من الرائع أن أرى أفضل اللاعبين في العالم يلعبون سويًا في باريس، وأن يحصدوا لقب دوري أبطال أوروبا هنا".

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