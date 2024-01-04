"شهادات عديدة ضد مدرب ليفربول" .. كلوب يدافع عن نفسه من تهمة إرهاب الخصوم

عمليات الإحماء تكشف الأمر

كشف الحارس الإنجليزي المعتزل بن فوستر، عن تقليد غريب يقوم به يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ضد المنافسين قبل مباريات فريقه.

وخلال "بودكاست" يقدمه فوستر، الذي أنهى مسيرته بالملاعب مؤخرًا بعد فترة قضاها في ريكسهام، سأل مدافع إيفرتون جيمس تاركوفسكي، "هل يتعمد كلوب تخويف لاعبي المنافس بنظراته لهم قبل المباراة؟".

وأجاب مدافع التوفيز: "بالطبع نعم، لأنني دائمًا أقوم بالإحماء بالقرب من خط المنتصف. أحب أن أكون في نهاية عمليات الإحماء، لذلك أكون دائمًا في أعلى مستوى وأستطيع رؤية (كلوب) وهو يتأمل في وجهي من الجانب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أتصور في وقت عمليات الإحماء أنه يراقبني وأنني لابد أن أمرر الكرة بدقة، حتى لا يدخل إلى غرفة تبديل الملابس ويقول للاعبيه اضغطوا على تاركوفسكي لأنه أخطأ في عملية الإحماء".

وادعى فوستر أنه شعر بنفس شعور تاركوفسكي، بعد أن واجه فرق كلوب عدة مرات قبل اعتزاله العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تحدث من قبل مع المدرب الألماني في هذا الشأن لكنه نفى ذلك وأكد أنه يفعل ذلك فقط من أجل استكشاف الخصوم وليس ترهيبهم.

ونقل فوستر حديث كلوب الذي قال: "في بعض الأحيان ستجد بعض الفرق يتحدد شكلها وموقعها الفعلي خلال فترة الإحماء، ربما أسجل ذلك أو أذكره للاعبين. بالتأكيد لا أفعل ذلك لمحاولة تخويف اللاعبين".