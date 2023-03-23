شهادات جديدة تعقد موقف برشلونة.. سكرتيرة نائب رئيس الحكام تُكذب بارتوميو

التفاصيل الجديدة تعقد موقف برشلونة في قضية إنريكيز نجريرا

كشفت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإسبانية عن إفادات جديدة للشهود في قضية إنريكيز نجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا السابق، ونادي برشلونة؛ الإفادات الجديدة ربما ستصدم النادي الكتالوني لأنها من سكرتيرة نجريرا نفسه.

وتدور تحقيقات في إسبانيا عن مدفوعات وصلت 7.5 مليون يورو من برشلونة لإنريكيز لا يُعرف سببها، لكن برشلونة يقول إنها خرجت منه لنائب رئيس الحكام لاستشارات فنية.

وذكرت "إل كونفيدينسيال" اليوم إفادات كونسيبسيون دياز، سكرتيرة نجريرا لأكثر من 20 سنة والتي أكدت أن رئيسها السابق جمعته علاقة شخصية بمسؤولي النادي الكتالوني.

وأكدت السكرتيرة أنها رأت جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، مرة في الشركة يتحدث عن كرة القدم. رغم نفي بارتوميو في وقت سابق معرفته الشخصية بإنريكيز.

وكانت دياز، التي تعمل مع إنريكيز منذ 1995، الموظفة الوحيدة على ما يبدو بالشركة، وتعرضت للطرد منها حينما توقفت مدفوعات برشلونة في 2018 لأن دخل الشركة انخفض بنسبة 70% على الأقل.

وأكدت السكرتيرة أنها لم تكن على علم بسبب المدفوعات التي كان يرسلها برشلونة، وردت بالنفي عند سؤالها إن كانت رأت مديرها يُعد أي تقارير أو يسجل شرائط وهو السبب الذي قاله برشلونة تبريرًا للمدفوعات.