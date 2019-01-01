من هو حارس المرمى المصري المتواجد في تدريبات السنغال؟

حارس مرمى مغمور حصل على فرصة جيدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتواجد حارس مرمى مصري في تدريبات منتخب السنغال المشارك في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر، فمن هو وما القصة؟

القصة بدأت من تدريبات الإحماء للسنغال قبل مواجهة كينيا في دور المجموعات، وقد تعرض وقتها حارس مرمى المنتخب إدوارد ميندي لكسر في أصبع يده مما منعه من اللعب وحتى التدرب مع الفريق.

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وهنا أبدى المدير الفني أليو سيسيه رغبته الاستعانة بحارس مرمى ثالث في التدريبات، لأسباب خاصة بالحمل التدريبي وصعوبة العمل مع حارسي مرمى فقط في التدريب.

وطلب سيسيه من مصطفى منير محلل الأداء لأسود التيرانجا ترشيح أحد حراس المرمى المصريين لتلك المهمة، وقد رشح له اثنين أحدهما هو شهاب شيبو حارس مرمى جولدي الناشط في القسم الثالث من الدوري المصري.

ووقع اختيار سيسيه على شيبو بعدما شاهد له مقاطع فيديو واختبره في التدريبات.

وبعد اليوم الأول من التدريب، طلب المدرب السنغالي من حارس المرمى المصري التواجد مع الفريق حتى نهاية مشواره في البطولة.

يُذكر أن السنغال تأهلت لربع نهائي البطولة القارية، وتستعد لمواجهة بنين مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.