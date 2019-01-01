شمايكل: ليفربول أفضل فريق في العالم مع مانشستر سيتي

ليستر سيتي يحاول أن يصبح مثل كبار فرق العالم

أبدى كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر سيتي إعجابه بفريق ليفربول مشيراً إلى أنه الفريق الأفضل في العالم بجانب مانشستر سيتي.

وسقط ليستر سيتي في فخ الهزيمة من ليفربول برباعية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وقال شمايكل في تصريحات عقبت اللقاء: "أعتقد أن الامر كان صعباً بعض الشيء، لقد كنا في أجواء اللقاء إلى أن جعل الحكم نفسه بطلاً، بعد ذلك فقدنا رباطة جأشنا".

وواصل: "ليفربول هم أقوى فريق في العالم بجانب مانشستر سيتي، نحن نسعى أن نكون مثلهم".

ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني من جدول الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجه ولفرهامبتون مساء غد الجمعة.

على الجانب الآخر يغرد ليفربول منفرداً في صدارة ترتيب الدوري، برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام.