"شماعة" لتراجع مستواه؟ .. جروهي يتحدث عن تأثير أحمد حجازي عليه في الاتحاد

مارسيلو جروهي يثير الجدل بسبب أحمد حجازي

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، مساء غدٍ الجمعة.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدنية جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال جروهي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس: "درسنا الأهلي جيدًا.. نعلم أن هذه الموجهة، ستكون أصعب بكثير من لقاء الفريق السابق أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي".

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وأشار الحارس البرازيلي، إلى أن تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، مع العميد الاتحادي، سيساعد الفريق كثيرًا أمام الأهلي؛ خاصة أنه لعب في صفوف الأخير، لعدة سنوات سابقة.

وعن عودة حجازي من الإصابة.. شدد مارسيلو جروهي، على أن المدافع المصري "قائد حقيقي" داخل الملعب وخارجه؛ حيث أعاد بتواجده في التشكيل الأساسي للاتحاد، الثقة إلى الفريق بالكامل، وخاصة بين الحارس وخط الدفاع.

وأوضح جروهي، أن الاتحاد عانى من غياب "الثقة" أثناء فترة إصابة حجازي بـ"قطع" في الرباط الصليبي، حيث كان يلعب بـ"عدم ارتياح"؛ في تلميحات صريحة إلى تراجع مستواه شخصيًا؛ بسبب عدم وجود من يسانده في الخط الخلفي للفريق.