وسط "شماتة" سعودية .. طارق حامد يعلن رسميًا اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر!

الأزمة الأخيرة مع روي فيتوريا، كتبت نهاية سيئة لطارق حامد مع منتخب مصر..

بعد عشر سنوات من العطاء لمنتخب مصر، أعلن طارق حامد؛ لاعب الوسط المحترف في صفوف ضمك السعودي، اليوم الجمعة، رسميًا، اعتزاله دوليًا بعد بلوغه عامه الـ35.

حامد كشف عن قراره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إذ كتب: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".

قرار صاحب الـ35 عامًا جاء بعد أزمته في معسكر نوفمبر الأخير، إذ قام البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفراعنة، باستبعاده من المعسكر رفقة الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، بعدما امتنعوا عن استكمال تدريبات المستبعدين من مواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليكتب نهاية سيئة لمسيرة استمرت لـ58 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المثير في الأمر أن التعليقات أسفل تغريدة حامد حملت شماتة سعودية في اللاعب، خاصةً من قبل جمهور نادي الاتحاد، الغاضب منه بعد احتفاله المبالغ فيه بهدفه الذي أحرزه في مواجهة الفريقين الأخيرة ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن، كونه كان لاعبًا سابقًا في العميد.

أحدهم كتب ساخرًا: "أتمنى لك عدم التوفيق كرويًا، لاعب ناكر جميل زيك وقليل خاتمه لا يستحق التقدير"، فيما أضاف آخر: "طردوه وصرفها بالاعتزال"، قبل أن يضيف ثالث: "طرده فيتوريا".

يشار إلى أن حامد الذي رحل عن الاتحاد في الصيف الماضي بقرار من الإدارة لضم الفرنسي نجولو كانتي، قاد ضمك أمس الخميس، للفوز أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل المصري إحداها من قذيفة صاروخية من وسط الملعب، فشل الحارس مارسيلو جروهي في التعامل معها.