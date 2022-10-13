شماتة أم صداقة؟ ميسي يعجب بتغريدة لاوتارو بعد تعادل إنتر وبرشلونة

ليونيل ميسي يثير الجدل بعد الإعجاب بتغريدة مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر احتفالًا بهدفه في مرمى برشلونة.

أثارت صورة نشرها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر الإيطالي انزعاج جمهور نادي برشلونة الإسباني، بعد قيام ليونيل ميسي أسطورة "البلوجرانا" ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي بالإعجاب بها.

برشلونة اكتفى مساء الأربعاء 12 أكتوبر بالتعادل أمام إنتر بنتيجة 3-3 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، ليصبح النادي الكتالوني في موقف معقد للغاية في المجموعة الثالثة.

برشلونة يعاني بشدة وقد لا ينجح في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته، ويحتاج إلى معجزة حقيقية من أجل العبور.

وأثناء احتفاله بتعادل إنتر أمام برشلونة، نشر لاوتارو مارتينيز صاحب الهدف الثاني للنادي الإيطالي، مجموعة من الصور الخاصة به خلال المباراة على حسابه في موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وكانت المفاجأة قيام ميسي بالإعجاب بها.

إعجاب ميسي أدى إلى عاصفة من الاستهجان من قبل الجماهير الكتالونية، لدرجة أن البعض منهم اعتبر "البرغوث" خائنًا للنادي.

ميسي يرتبط بعلاقة صداقة وثيقة مع لاوتارو مارتينيز، ويعد واحدًا من بين أقرب الشخصيات إليه في منتخب الأرجنتين.

علاقة ميسي ولاوتارو يمكن رؤيتها في منشورات الثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تجمعهما دائمًا الصور سواء مع منتخب الأرجنتين أو حتى بعيدًا عن الملاعب.

Social

وكان لاوتارو قريبًا للغاية من ارتداء قميص برشلونة في صيف 2020، بناء على توصية من ميسي شخصيًا.

وقال لاوتارو في مايو 2021 عن الأمر لشبكة "ESPN" الأمريكية: "كنت قريبًا جدًا من الانتقال لبرشلونة وتحدثت مع ليونيل ميسي حول هذه الصفقة".

ميسي ارتبط مؤخرًا بالعودة من جديد إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، لكن هجوم الجماهير عليه بعد الإعجاب بتغريدة لاوتارو قد يعقد الأمور.

تصريحات لاوتارو السابقة تثبت أن العلاقة مع ميسي هي صداقة بحتة، وأن قيام ميسي بالإعجاب بالمنشور ليست سوى تضامنًا مع صديق له وليست شماتة في برشلونة بعد ليلة سيئة في "كامب نو".