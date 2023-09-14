نفس شكوى رياض محرز! .. سر تعرض لويز فيليبي للإصابة في أول مباراة له مع الاتحاد

المدافع الإيطالي ظهر بصورة مميزة مع الاتحاد أمام الأخدود، لكنه خرج مصابًا

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بداية مميزة للمدافع الإيطالي لويز فيليبي مع الاتحاد السعودي من ناحية الأداء، لكنها انتهت بصورة أقلقت الجمهور، إذ خرج مصابًا أمام الأخدود.

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العميد كان قد تعاقد مع الإيطالي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنقضي، عوضًا المدافع المصري المصاب أحمد حجازي.

وخاض فيليبي اليوم الخميس، أول مباراة له مع النمور أمام الأخدود، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن، لكن في الشوط الثاني خرج متأثرًا بإصابته.

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حول الإصابة، قال مدافع العميد، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "الإصابة ليست صعبة، هي مجرد شد عضلي من ارتفاع الحرارة، لأنني لست معتادًا على مثل هذه الأجواء".

التأثر بالحرارة المرتفعة في المملكة، هو نفسه التعليق الأول الذي خرج به البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، والجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، في ظل اعتيادهم على الأجواء الباردة في أوروبا.

واختتم فيليبي تصريحاته بالحديث عن أهدافه مع النمور: "سعيد بالفوز والأجواء واللعب للاتحاد، هذا النادي الكبير، والذي يضم عدة أسماء كبيرة، سنحاول تحقيق الألقاب سواء دوري الأبطال أو كأس العالم للأندية، الأهم هو تشريف النادي وإثبات أحقيتي بتمثيله".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النمور للنقطة الـ15 ليرتقوا لصدارة جدول ترتيب دوري روشن مؤقتًا لحين اكتمال مباريات الجولة نفسها، فيما يحل الأخدود في المركز الـ13 برصيد أربع نقاط.

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