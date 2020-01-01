شكوى جديدة ضد نادي الاتحاد بسبب ليوناردو خيل

ليوناردو خيل يتسبب في أزمة جديدة لنادي الاتحاد.

قدم نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، شكوى ضد نادي الاتحاد السعودي، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب الأرجنتيني ليوناردو خيل، لاعب العميد السابق.

الاتحاد قام بإعارة ليوناردو خيل إلى صفوف فريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني قام بشكوى نادي الاتحاد، بسبب عدم تسديد الجزء الأخير من قيمة انتقال ليوناردو خيل، والبالغة 500 ألف دولار.

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وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع ليوناردو خيل، خلال شهر ديسمبر 2019، قادمًا من فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، لمدة 3 أعوام قادمة، مقابل 2.8 مليون دولار.

وجاء رحيل ليوناردو خيل، بعد أن استقر الجهاز الفني، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، على إخراج اللاعب الأرجنتيني من حساباته للموسم المقبل، ليوقع مع فاسكو دي جاما.

ويقوم الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة فابيو كاريلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بإعادة هيكلة الفريق، استعدادًا للموسم المقبل، لإعادة الاتحاد إلى منصات التتويج.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق، بافتتاح مبارياته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الأحد المقبل.