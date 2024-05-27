شكوى من الاتحاد ضد ثنائي الهلال قبل نهائي النصر .. و"تسريب" القرار المرتقب

الهلال يستعد لنهائي الكأس أمام النصر..

تقدم نادي الاتحاد السعودي، بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، ضد اثنين من نجوم عملاق الرياض الهلال.

الهلال يستعد لمباراة مصيرية، مساء يوم الجمعة القادم، ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، رفعت الإدارة الاتحادية، شكوى للجنة الانضباط والأخلاق، ضد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والسعودي سعود عبدالحميد، ثنائي الفريق الهلالي؛ على خلفية اللقطات المنسوبة لهما، خلال مباراة الناديين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وذكر الاتحاد في شكواه، أن مالكوم وسعود، تعمدا استفزاز جماهير العميد، مع توجيه بعض الإشارات غير الأخلاقية ضدهما.

ومن ناحيته.. طالب القانوني الرياضي أحمد الأمير عبر حسابه بمنصة "إكس"، لجنة الانضباط والأخلاق؛ بـ"تسريع" الإجراءات في شكوى العميد الاتحادي، والعمل بنصوص اللائحة، وكذلك التشريع الذي تم سنه، في "إيقاف" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، على خلفية حركته ضد جماهير نادي الشباب، في ديربي الرياض.



وفي هذا السياق.. طمأن الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان، جماهير نادي الهلال، بعدم إيقاف مالكوم وسعود؛ وبالتالي مشاركتهما بشكل طبيعي في نهائي الكأس، أمام الفريق النصراوي.



الحنيان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "

كل المؤشرات تشير إلى رفض لجنة الانضباط، احتجاج إدارة الاتحاد (المتأخر)، ضد مالكوم وسعود عبدالحميد".

وسخر الإعلامي الرياضي من الاتحاد؛ قائلًا: "العميد خسر هذا الموسم من الهلال، في 7 مرات.. وإدارته ستخسر الاحتجاج وغيره الكثير".