شكوى إنجليزية ضد الاتحاد بسبب أحمد حجازي

تعرف على سبب تقديم الشكوى ضد نادي الاتحاد

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بسبب المدافع المصري أحمد حجازي.

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع أحمد حجازي من وست بروميتش على سبيل الإعارة في صيف 2020 لمدة موسم واحد، مع أفضلية شراء العقد بشكل نهائي، وبالفعل فعلت الإدارة بند الشراء بشكل نهائي قبل بداية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن نادي وست بروميتش الإنجليزي، تقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد لدى "فيفا"، بسبب تأخر مستحقاته في صفقة حجازي.

نادي الاتحاد لم يسدد مستحقات شراء عقد حجازي إلى الآن، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي النادي الإنجليزي لتقديم شكوى إلى "فيفا" للحصول على حقوقهم في الصفقة.

ويعد أحمد حجازي واحدًا من أهم وأنجح الصفقات التي أبرمها نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه رفقة العميد خلال الموسمين الماضيين.

حجازي ساهم بشكل كبير في احتلال الاتحاد المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بالإضافة إلى الصعود إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

قضي الأمر .. الاتحاد يحسم مستقبل سعود عبد الحميد بشكل نهائي

ويسعى نادي الاتحاد خلال الفترة الحالية، للتخلص من الديون التي يعاني منها النادي، من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، التي تتيح للعميد المشاركة في دوري أبطال آسيا 2022.