شكوك حول مشاركة 3 نجوم.. أزمة كبرى تواجه فليك قبل مواجهة سوسيداد

ما خطة المدرب الألماني؟

يواجه الألماني هانز فليك مدرب برشلونة أزمة كبيرة قبل مواجهة ريال سوسيداد، المقررة غدًا الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك العديد من المشاكل التي تنتظر فليك تتعلق بجاهزية عدد من نجوم الفريق، وذلك في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبعد الإصابة التي تعرض لها في وجهه، تدرب باو كوبارسي اليوم السبت وهو يرتدي قناعًا واقيًا، ولم يتحدد بعد ما إذا كان سيشارك أمام سوسيداد أم لا، علمًا بأن المدرب لويس دي لا فوينتي استبعده من قائمة منتخب إسبانيا.

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وهناك شكوك حول إمكانية مشاركة لامين يامال، الذي يعاني من الإرهاق، حيث لم يشارك في المران الأخير واكتفى بالتواجد في الصالة الرياضية، لذا يتوقع أن يتواجد على مقاعد البدلاء.

وختمت الصحيفة: "غياب يامال يفتح الباب أمام ظهور داني أولمو في التشكيل الأساسي، رغم عدم مشاركته في التدريبات اليوم، بسبب المرض (فيروس)، وحال تأكد فليك من عدم جاهزية أولمو فإن بديله سيكون فرينكي دي يونج أو فيرمين لوبيز مع تقدم بيدري (كصانع ألعاب)".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدري وصيفه، بينما يأتي سوسيداد في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.